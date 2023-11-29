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Укроборонпром спростовує чутки про імпорт запчастин для літаків Росії

29 листопада 2023 15:08
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Укроборонпром спростовує чутки про імпорт запчастин для літаків Росії
Державний концерт "Укроборонпром". Фото: соцмережі
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Державний концерн "Укроборонпром" спростував заяви про те, що вона експортувала запчастини для літаків до Росії. Це заперечення слідує після публікації розслідування журналістів "Важливі історії", які стверджують, що російська фірма "Авіа ФЕД сервіс" отримувала українські деталі через компанії LINKER (ОАЕ) та "Бакайторг1"

Про це йдеться в офіційній заяві Укроборонпрому.

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В організації заявили, що з 2014 року не співпрацювали зі згаданою російською компанією, а також не укладав контрактів із LINKER та "Бакайторг1".

Крім того, Укроборонпром засудив публікацію як російську пропаганду та фейкову новину. При цьому тут уточнили, що результати внутрішнього розслідування було передано до правоохоронних органів для додаткової перевірки.

"Суспільство вважає за потрібне нагадати засобам масової інформації про численні фейки, що поширюються рашистською пропагандою щодо діяльності української оборонки, та необхідністю ретельного фактчекінгу матеріалів особливо під час повномасштабного вторгнення", — йдеться у повідомленні.

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Повідомлення Укроборонпрому. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Іран домовився з Росією про постачання винищувачів Су-35, ударних вертольотів Мі-28 та навчально-тренувальних літаків Як-130. У Міноборони Ірану заявили, що ці військові кошти будуть точно у їхньому розпорядженні.

Крім того, Білий дім має побоювання, що Іран може надати Росії сучасні балістичні ракети малої дальності для війни в Україні. Занепокоєння посилилося після візиту міністра оборони РФ Сергія Шойгу до Тегерана у вересні.

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