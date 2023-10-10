Правительство упростило ввоз беспилотников: что можно импортировать без разрешения
Кабинет Министров упростил ввоз беспилотников в Украину. Это решение обеспечит потребности Украины и позволит нарастить выпуск дронов.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Расширил перечень товаров военного назначения и двойного использования, которые могут импортироваться без разрешения Госслужбы экспортного контроля ", — говорится в сообщении.
Что это даст Украине
По словам премьер-министра, были сняты бюрократические преграды для закупок украинских дронов.
"Сегодня отдельным постановлением упрощаем импорт сырья для производства боеприпасов и боевых частей БПЛА. Это обеспечит наши потребности и позволит нарастить выпуск беспилотников ", — отметил Шмыгаль.
Он добавил, что в этом году производство уже выросло в сотню раз, и теперь вырастет еще больше.
Напомним, что сегодня, 10 октября, волонтеры Сергей Стерненко, Сергей Притула и Игорь Лаченков объявили мегазбор "Можем повторить". Они собирают 175 млн. грн. на дальнобойные беспилотники.
Кроме того, Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что украинские разработчики получили более 1 млн. дол. грантов на оборонные технологии. Средства выделила платформа Brave1.