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Уряд спростив ввезення безпілотників: що можна імпортувати без дозволу

10 жовтня 2023 18:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Уряд спростив ввезення безпілотників: що можна імпортувати без дозволу
FPV-дрони. Фото: google.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Кабінет Міністрів спростив ввезення безпілотників в Україну. Це рішення забезпечить потреби України та дозволить наростити випуск дронів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Розширив перелік товарів військового призначення та подвійного використання, які можуть імпортуватися без дозволу Держслужби експортного контролю", — йдеться у повідомленні.

Що це дасть Україні

За словами прем'єр-міністра, було знято бюрократичні перепони для закупівель українських дронів.

"Сьогодні окремою постановою спрощуємо імпорт сировини для виробництва боєприпасів та бойових частин БПЛА.Це забезпечить наші потреби та дозволить наростити випуск безпілотників", — зазначив Шмигаль.

Він додав, що цього року виробництво вже виросло в сотню разів, і відтепер зросте ще більше.

Нагадаємо, що сьогодні, 10 жовтня, волонтери Сергій Стерненко, Сергій Притула та Ігор Лаченков оголосили мегазбір "Можем павтаріть". Вони збирають 175 млн грн на далекобійні безпілотники. 

Крім того, Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що українські розробники отримали понад 1 млн дол. грантів на оборонні технології. Кошти виділила платформа Brave1.  

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