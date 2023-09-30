Россияне пытаются усложнять работу украинских сил ПВО

Усложняют работу ПВО: Братчук о новой тактике обстрелов РФ
Во время последних обстрелов Украины страна-агрессор начала использовать тактику пролетов дронов или ракет вблизи границ с другими странами. Таким образом, они пытаются обойти системы ПВО и усложнить работу защитникам.
Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.
По его словам, Украина не станет сбивать дрон, если он окажется на территории Молдовы или Румынии.
"Есть такой фактор, назову его государственная граница. Если мы говорим о юге Одесской области, это тенденция не только сегодняшней ночи, но и всех предыдущих атак: враг запускает "Шахеды" так, чтобы они находились в непосредственной близости, а то и шли, как говорится, по красной линии, у границы. В Одесской области это граница с Молдовой, Румынией. Ведь если "Шахед" залетит на территорию другого суверенного государства, украинские военные там сбивать его не будут", — сказал Братчук.
Тактика истощения ПВО
По словам спикера УДА, враг запускает БпЛА запутанными маршрутами. Сначала уходят несколько штук для обнаружения противовоздушной обороны, а затем они объединяются в большие группы с другими дронами.
Также он отметил, что сейчас беспилотники стали более модернизированными, и Силам обороны становится все сложнее их уничтожать.
"Мы тоже не стоим на месте, изучаем врага, изучаем его технику. И, соответственно, принимаем определенные меры", — подчеркнул Братчук.
Напомним, в Винницкой области враг в результате ночной атаки на регион 30 сентября попал в объект инфраструктуры. В регионе до сих пор опасно. Воздушные силы сообщили об атаке беспилотников.