Россияне пытаются усложнять работу украинских сил ПВО

Ночная работа ПВО. Фото: ОК "Север"

Во время последних обстрелов Украины страна-агрессор начала использовать тактику пролетов дронов или ракет вблизи границ с другими странами. Таким образом, они пытаются обойти системы ПВО и усложнить работу защитникам.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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По его словам, Украина не станет сбивать дрон, если он окажется на территории Молдовы или Румынии.

"Есть такой фактор, назову его государственная граница. Если мы говорим о юге Одесской области, это тенденция не только сегодняшней ночи, но и всех предыдущих атак: враг запускает "Шахеды" так, чтобы они находились в непосредственной близости, а то и шли, как говорится, по красной линии, у границы. В Одесской области это граница с Молдовой, Румынией. Ведь если "Шахед" залетит на территорию другого суверенного государства, украинские военные там сбивать его не будут", — сказал Братчук.

Тактика истощения ПВО

По словам спикера УДА, враг запускает БпЛА запутанными маршрутами. Сначала уходят несколько штук для обнаружения противовоздушной обороны, а затем они объединяются в большие группы с другими дронами.

Также он отметил, что сейчас беспилотники стали более модернизированными, и Силам обороны становится все сложнее их уничтожать.

"Мы тоже не стоим на месте, изучаем врага, изучаем его технику. И, соответственно, принимаем определенные меры", — подчеркнул Братчук.

Напомним, в Винницкой области враг в результате ночной атаки на регион 30 сентября попал в объект инфраструктуры. В регионе до сих пор опасно. Воздушные силы сообщили об атаке беспилотников.