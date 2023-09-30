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Ускладнюють роботу ППО: Братчук про нову тактику обстрілів РФ

30 вересня 2023 13:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Росіяни намагаються ускладнювати роботу українських сил ППО
Нічна робота ППО. Фото: ОК "Північ"
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Під час останніх обстрілів України країна-агресорка почала використовувати тактику прольотів дронів або ракет поблизу кордонів з іншими країнами. Таким чином вони намагаються обійти системи ППО та ускладнити роботу захисникам.

Про це в етері телемарафону повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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За його словами, Україна не стане збивати дрон, якщо він опиниться на території Молдови чи Румунії.

"Є такий фактор, назву його державний кордон. Якщо ми говоримо про південь Одеської області, це тенденція не тільки сьогоднішньої ночі, а й усіх попередніх атак: ворог запускає "Шахеди" так, щоб вони перебували в безпосередній близькості, а то й ішли, як то кажуть, по червоній лінії, поблизу кордону. В Одеській області це кордон із Молдовою, Румунією. Адже якщо "Шахед" залетить на територію іншої суверенної держави, українські військові там збивати його не будуть", — сказав Братчук. 

Тактика виснаження ППО

За словами речника УДА, ворог запускає БпЛА заплутаними маршрутами. Спочатку йдуть кілька штук для виявлення протиповітряної оборони, а потім вони об'єднуються у великі групи з іншими дронами. 

Також він зазначив, що зараз безпілотники стали більш модернізованими, тож Силам оборони стає дедалі складніше їх знищувати. 

"Ми теж не стоїмо на місці, вивчаємо ворога, вивчаємо його техніку. І, відповідно, вживаємо певних заходів", — наголосив Братчук.

Нагадаємо, у Вінницькій області ворог внаслідок нічної атаки на регіон 30 вересня поцілив у об'єкт інфраструктури. В регіоні досі небезпечно. Повітряні сили повідомили про атаку безпілотників.

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