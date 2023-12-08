Успехи ВСУ на фронте и обстрелы россиян — сводка Генштаба
Российская оккупационная армия продолжает наносить удары по Украине из разных типов вооружения. Их основная мишень — критически важная инфраструктура. Но Силы обороны Украины активно наносят врагу колоссальные потери как в личном составе, так и в военной технике.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Удары оккупантов по Украине
За прошедшие сутки оккупанты нанесли три ракетных и 57 авиаударов. Кроме того, захватчики 47 раз обстреляли позиции наших военных и населенных пунктов с реактивных система залпового огня.
Всего под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Успехи ВСУ на фронте
Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.
В то же время, подразделения ракетных войск ударили по одной станции радиоэлектронной борьбы россиян.
Ситуация на самых горячих направлениях фронта
На Бахмутском направлении наши воины отразили 24 атаки врага в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Кроме того, ВСУ продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
На Авдеевском направлении украинские защитники сдерживают захватчиков, которые не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. На этом направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 30 вражеских атак.
На Запорожском направлении наши защитники отразили восемь атак противника, в районах западнее Вербового и Работино Запорожской области.
На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.
Потери оккупантов на 8 декабря
По состоянию на 8 декабря потери русской армии таковы:
- личного состава — около 337 220 (990) человек;
- танков — 5 626 (+8) единиц;
- боевых бронированных машин — 10 508 (+26) единиц;
- артиллерийских систем — 8 057 (+12) единиц;
- РСЗО — 919 (+0) единиц;
- средств ПВО — 605 (+0) единиц;
- самолетов — 324 (+0) единицы;
- вертолетов — 324 (+0) единицы;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 6 136 (+20) единиц;
- крылатых ракет — 1 571 (+1) единица;
- кораблей/катеров — 22 (+0) единицы;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 10 591 (+30) единица;
- специальной техники — 1 159 (+3)
единиц.
Напомним, что украинские воины продолжают уничтожать врага и его технику. На этот раз им удалось "отминусировать" российский транспортный вертолет с помощью HIMARS вблизи Лимана Донецкой области.
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