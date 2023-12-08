Успехи ВСУ на фронте и обстрелы россиян — сводка Генштаба

Украинский военный вблизи Авдеевки. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Российская оккупационная армия продолжает наносить удары по Украине из разных типов вооружения. Их основная мишень — критически важная инфраструктура. Но Силы обороны Украины активно наносят врагу колоссальные потери как в личном составе, так и в военной технике.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Удары оккупантов по Украине

За прошедшие сутки оккупанты нанесли три ракетных и 57 авиаударов. Кроме того, захватчики 47 раз обстреляли позиции наших военных и населенных пунктов с реактивных система залпового огня.

Всего под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Успехи ВСУ на фронте

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

В то же время, подразделения ракетных войск ударили по одной станции радиоэлектронной борьбы россиян.

Ситуация на самых горячих направлениях фронта

На Бахмутском направлении наши воины отразили 24 атаки врага в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Кроме того, ВСУ продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении украинские защитники сдерживают захватчиков, которые не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. На этом направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 30 вражеских атак.

На Запорожском направлении наши защитники отразили восемь атак противника, в районах западнее Вербового и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Утреннее возведение Генштаба ВСУ 8 декабря. Фото: скриншот

Потери оккупантов на 8 декабря

По состоянию на 8 декабря потери русской армии таковы:

личного состава — около 337 220 (990) человек;

танков — 5 626 (+8) единиц;

боевых бронированных машин — 10 508 (+26) единиц;

артиллерийских систем — 8 057 (+12) единиц;

РСЗО — 919 (+0) единиц;

средств ПВО — 605 (+0) единиц;

самолетов — 324 (+0) единицы;

вертолетов — 324 (+0) единицы;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 6 136 (+20) единиц;

крылатых ракет — 1 571 (+1) единица;

кораблей/катеров — 22 (+0) единицы;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 10 591 (+30) единица;

специальной техники — 1 159 (+3)

единиц.

Потери окупантов 8 декабря. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что украинские воины продолжают уничтожать врага и его технику. На этот раз им удалось "отминусировать" российский транспортный вертолет с помощью HIMARS вблизи Лимана Донецкой области.