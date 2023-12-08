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Успехи ВСУ на фронте и обстрелы россиян — сводка Генштаба

8 декабря 2023 08:00
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Успехи ВСУ на фронте и обстрелы россиян — сводка Генштаба
Украинский военный вблизи Авдеевки. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российская оккупационная армия продолжает наносить удары по Украине из разных типов вооружения. Их основная мишень — критически важная инфраструктура. Но Силы обороны Украины активно наносят врагу колоссальные потери как в личном составе, так и в военной технике.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Удары оккупантов по Украине

За прошедшие сутки оккупанты нанесли три ракетных и 57 авиаударов. Кроме того, захватчики 47 раз обстреляли позиции наших военных и населенных пунктов с реактивных система залпового огня.

Всего под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Успехи ВСУ на фронте

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

В то же время, подразделения ракетных войск ударили по одной станции радиоэлектронной борьбы россиян.

Ситуация на самых горячих направлениях фронта

На Бахмутском направлении наши воины отразили 24 атаки врага в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Кроме того, ВСУ продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении украинские защитники сдерживают захватчиков, которые не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. На этом направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 30 вражеских атак.

На Запорожском направлении наши защитники отразили восемь атак противника, в районах западнее Вербового и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

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Утреннее возведение Генштаба ВСУ 8 декабря. Фото: скриншот

Потери оккупантов на 8 декабря

По состоянию на 8 декабря потери русской армии таковы:

  • личного состава — около 337 220 (990) человек;
  • танков — 5 626 (+8) единиц;
  • боевых бронированных машин — 10 508 (+26) единиц;
  • артиллерийских систем — 8 057 (+12) единиц;
  • РСЗО — 919 (+0) единиц;
  • средств ПВО — 605 (+0) единиц;
  • самолетов — 324 (+0) единицы;
  • вертолетов — 324 (+0) единицы;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 6 136 (+20) единиц;
  • крылатых ракет — 1 571 (+1) единица;
  • кораблей/катеров — 22 (+0) единицы;
  • подводных лодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 10 591 (+30) единица;
  • специальной техники — 1 159 (+3)
    единиц.
потери окупантов 8 декабря
Потери окупантов 8 декабря. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что украинские воины продолжают уничтожать врага и его технику. На этот раз им удалось "отминусировать" российский транспортный вертолет с помощью HIMARS вблизи Лимана Донецкой области.

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