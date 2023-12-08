Успіхи ЗСУ на фронті та обстріли росіян — зведення Генштабу

Український військовий поблизу Авдіївки. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Російська окупаційна армія продовжує завдавати ударів по Україні з різних типів озброєння. Їхня основна мішень — критично важлива інфраструктура. Втім, Сили оборони України активно завдають ворогу колосальних втрат як в особовому складі, так і у військовій техніці.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Удари окупантів по Україні

Упродовж попередньої доби окупанти завдали три ракетних та 57 авіаударів. Окрім того, загарбники 47 разів обстріляли позиції наших військових та населені пункти з реактивних систем залпового вогню.

Загалом, під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Успіхи ЗСУ на фронті

Авіація сил оборони упродовж минулої доби завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

Водночас підрозділи ракетних військ вдарили по одній станції радіоелектронної боротьби росіян.

Ситуація на найгарячіших напрямках фронту

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 24 атаки ворога в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Окрім того, ЗСУ продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку українські захисники стримують загарбників, які не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. На цьому напрямку упродовж доби Сили оборони успішно відбили 30 ворожих атак.

На Запорізькому напрямку наші захисники відбили вісім атак противника, в районах західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Ранкове зведення Генштабу ЗСУ 8 грудня. Фото: скриншот

Втрати окупантів на 8 грудня

Станом на 8 грудня втрати російської армії такі:

особового складу — близько 337 220 (+990) осіб;

танків — 5 626 (+8) одиниць;

бойових броньованих машин — 10 508 (+26) одиниць;

артилерійських систем — 8 057 (+12) одиниць;

РСЗВ — 919 (+0) одиниць;

засобів ППО — 605 (+0) одиниць;

літаків — 324 (+0) одиниці;

гелікоптерів — 324 (+0) одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 6 136 (+20) одиниць;

крилатих ракет — 1 571 (+1) одиниця;

кораблів/катерів — 22 (+0) одиниці;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 10 591 (+30) одиниця;

спеціальної техніки — 1 159 (+3)

одиниць.

Втрати окупантів 8 грудня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що українські воїни продовжують нищити ворога та його техніку. Цього разу їм вдалося "відмінусувати" російський транспортний вертоліт за допомогою HIMARS поблизу Лимана на Донеччині.