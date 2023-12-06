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Потужний удар з HIMARS — ЗСУ знищили російський вертоліт на Донеччині

6 грудня 2023 23:50
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Потужний удар з HIMARS — ЗСУ знищили російський вертоліт на Донеччині
Ракетная система М270 під час роботи. Фото: OferxZidon/StockTrek
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Українські воїни продовжують нищити ворога та його техніку. Цього разу їм вдалося "відмінусувати" російський транспортний вертоліт за допомогою HIMARS поблизу Лимана на Донеччині.

Про це інформує СтратКом ЗСУ.

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"Вітання з нагоди Дня Збройних Сил України "приймав" особовий склад російського транспортного вертольота поблизу Лимана", — йдеться в повідомленні.

У ЗСУ повідомили про знищення російського літака. Фото: скриншот 

День Збройних сил України — що відомо

Щороку 6 грудня у нашій країні відзначають День Збройних сил України. Це професійне свято всіх військовослужбовців та військовослужбовиць нашої держави. З цієї нагоди Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав усіх бійців та подякував за оборону нашої країни. 

Привітав захисників України і президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що цей день сильних та сміливих людей, які ризикують своїм життя задля України.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов звернувся до всіх військових з нагоди Дня Збройних сил України. Він відзначив, що наші мужні воїни з перших днів війни разом стали на захист нашої державності, зламавши неоімперіалістичні плани окупантів.

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