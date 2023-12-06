Мощный удар с HIMARS — ВСУ уничтожили российский вертолет в Донецкой области

Ракетная система М270 при работе. Фото: OferxZidon/StockTrek

Украинские воины продолжают уничтожать врага и его технику. На этот раз им удалось "отминусировать" российский транспортный вертолет с помощью HIMARS вблизи Лимана Донецкой области.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

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Как рассказали в ВСУ, нашим пилотам удалось скорректировать работу HIMARS.

"Поздравление по случаю Дня Вооруженных Сил Украины "принимал" личный состав российского транспортного вертолета вблизи Лимана", — говорится в сообщении.

В ВСУ сообщили об уничтожении российского самолета. Фото: скриншот

День Вооруженных сил Украины — что известно

Каждый год 6 декабря в нашей стране отмечают День Вооруженных Сил Украины. Это профессиональный праздник всех военнослужащих и военнослужащих нашего государства. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил всех бойцов и поблагодарил за оборону нашей страны.

Поздравил защитников Украины и президент Владимир Зеленский. Он отметил, что этот день сильных и смелых людей, рискующих своей жизнью ради Украины.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов обратился ко всем военным по случаю Дня Вооруженных Сил Украины. Он отметил, что наши мужественные воины с первых дней войны вместе встали на защиту нашей государственности, сломав неоимпериалистические планы оккупантов.