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Успехи ВСУ на фронте и удары РФ по Украине: утренняя сводка Генштаба

21 сентября 2023 09:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Успехи ВСУ на фронте и удары РФ по Украине: утренняя сводка Генштаба
Вооруженные силы Украины. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Начался 575 день вторжения России на территорию Украины. Украинские войска успешно отбивают атаки врага, впрочем, оккупанты все равно обстреливают территорию страны ракетами и дронами.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Удары врага по Украине

Российские войска продолжают нарушать международные гуманитарные нормы, обстреливая не только позиции украинской армии, но и гражданские объекты в населенных пунктах. За последние сутки Россия осуществила новую авиаатаку на Украину с использованием ударных беспилотников модели Shahed-136/131.

Однако, благодаря действиям противовоздушной обороны, 17 таких БпЛА были уничтожены на территориях Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областей.

В Полтавской области был поврежден нефтеперерабатывающий завод. Также были затронуты жилые здания и другие объекты гражданской инфраструктуры.

"За прошедшие сутки произошло 23 боевых столкновения. Враг нанес два ракетных и 80 авиационных ударов, совершил более 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства", — говорится в сообщении.

ВСУ успешно противостоит врагу

За последние сутки авиационные подразделения Сил обороны осуществили десять авиаударов по территориям, где располагались войска, вооружение и военная техника противника, а также пять ударов по его ЗРК. Благодаря действиям ракетных войск был уничтожен один участок с войсками, вооружением и техникой противника, 11 артиллерийских установок, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" и станция радиоэлектронной борьбы врага.

Ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет свои силы у государственной границы и активизировал диверсионные операции в приграничных зонах, целясь в предотвращении передвижения наших войск к стратегически важным участкам. Противник также активно усиливает минные преграды в Белгороде.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на направлении к Бахмуту, украинские войска успешно противостояли агрессии противника к западу от Зайцева в Донецком регионе.

На Марьинском направлении, в зоне ответственности ОСУВ "Таврия", враг пытался 13 раз наступать в районе Марьинки, но каждая попытка была безуспешной.

В районе Мелитополя наши оборонительные силы активно продвигаются вперед, нанося противнику серьезные потери. Боевые действия также проходили в районе Работиного в Запорожской области.

На Херсонском направлении, в зоне ответственности ОСУВ "Одесса", наши войска сосредоточились на контрбатарейных действиях, успешно поражая вражеские логистические единицы и атакуя тылы врага.

Генштаб ВСУ
Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
Генштаб ВСУ
Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, что20 сентября, Вооруженные Силы Украины нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота РФ, который находится вблизи оккупированного Севастополя в Крыму. Эту информацию подтвердили в Страткоме ВСУ.

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