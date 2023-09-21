Успіхи ЗСУ на фронті та удари РФ по Україні: ранкове зведення Генштабу
Розпочався 575-й день вторгнення Росії на територію України. Українські війська успішно відбивають атаки ворога, проте окупанти все одно обстрілюють територію країни ракетами та дронами.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Удари ворога по Україні
Російські війська продовжують порушувати міжнародні гуманітарні норми, обстрілюючи не лише позиції української армії, а й цивільні об'єкти у населених пунктах. За останню добу Росія здійснила нову авіаатаку на Україну за допомогою ударних безпілотників моделі Shahed-136/131.
Однак завдяки діям протиповітряної оборони 17 таких БпЛА було знищено на територіях Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.
У Полтавській області було пошкоджено нафтопереробний завод. Також було порушено житлові будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури.
"За минулу добу сталося 23 бойові зіткнення. Ворог завдав двох ракетних і 80 авіаційних ударів, здійснив понад 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як за позиціями наших військ, так і цивільними об'єктами нашої держави", — йдеться в повідомленні.
ЗСУ успішно протистоїть ворогові
За останню добу авіаційні підрозділи Сил оборони здійснили десять авіаударів по територіях, де розташовувалися війська, озброєння та військова техніка противника, а також п'ять ударів по його ЗРК. Завдяки діям ракетних військ було знищено одну ділянку з військами, озброєнням та технікою противника, 11 артилерійських установок, зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10" та станція радіоелектронної боротьби ворога.
Ситуація на фронті
На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає свої сили біля державного кордону та активізував диверсійні операції у прикордонних зонах, спрямовані на запобігання пересуванню наших військ до стратегічно важливих ділянок. Противник також активно посилює мінні перепони у Білгороді.
У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на напрямку до Бахмута, українські війська успішно протистояли агресії противника на захід від Зайцева у Донецькому регіоні.
На Мар'їнському напрямі, у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", ворог намагався 13 разів наступати в районі Мар'їнки, але кожна спроба була безрезультатною.
У районі Мелітополя наші оборонні сили активно просуваються вперед, завдаючи супротивникові серйозних втрат. Бойові дії також проходили у районі Роботиного у Запорізькій області.
На Херсонському напрямі, в зоні відповідальності ЗСУВ "Одеса", наші війська зосередилися на контрбатарейних діях, успішно вражаючи ворожі логістичні одиниці та атакуючи тили ворога.
Нагадаємо, що 20 вересня Збройні Сили України завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ, який знаходиться поблизу окупованого Севастополя в Криму. Цю інформацію підтвердили у Страткомі ЗСУ.