Успіхи ЗСУ на фронті та удари РФ по Україні: ранкове зведення Генштабу

Збройні сили України Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Розпочався 575-й день вторгнення Росії на територію України. Українські війська успішно відбивають атаки ворога, проте окупанти все одно обстрілюють територію країни ракетами та дронами.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Удари ворога по Україні

Російські війська продовжують порушувати міжнародні гуманітарні норми, обстрілюючи не лише позиції української армії, а й цивільні об'єкти у населених пунктах. За останню добу Росія здійснила нову авіаатаку на Україну за допомогою ударних безпілотників моделі Shahed-136/131.

Однак завдяки діям протиповітряної оборони 17 таких БпЛА було знищено на територіях Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

У Полтавській області було пошкоджено нафтопереробний завод. Також було порушено житлові будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

"За минулу добу сталося 23 бойові зіткнення. Ворог завдав двох ракетних і 80 авіаційних ударів, здійснив понад 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як за позиціями наших військ, так і цивільними об'єктами нашої держави", — йдеться в повідомленні.

ЗСУ успішно протистоїть ворогові

За останню добу авіаційні підрозділи Сил оборони здійснили десять авіаударів по територіях, де розташовувалися війська, озброєння та військова техніка противника, а також п'ять ударів по його ЗРК. Завдяки діям ракетних військ було знищено одну ділянку з військами, озброєнням та технікою противника, 11 артилерійських установок, зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10" та станція радіоелектронної боротьби ворога.

Ситуація на фронті

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає свої сили біля державного кордону та активізував диверсійні операції у прикордонних зонах, спрямовані на запобігання пересуванню наших військ до стратегічно важливих ділянок. Противник також активно посилює мінні перепони у Білгороді.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на напрямку до Бахмута, українські війська успішно протистояли агресії противника на захід від Зайцева у Донецькому регіоні.

На Мар'їнському напрямі, у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", ворог намагався 13 разів наступати в районі Мар'їнки, але кожна спроба була безрезультатною.

У районі Мелітополя наші оборонні сили активно просуваються вперед, завдаючи супротивникові серйозних втрат. Бойові дії також проходили у районі Роботиного у Запорізькій області.

На Херсонському напрямі, в зоні відповідальності ЗСУВ "Одеса", наші війська зосередилися на контрбатарейних діях, успішно вражаючи ворожі логістичні одиниці та атакуючи тили ворога.

Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що 20 вересня Збройні Сили України завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ, який знаходиться поблизу окупованого Севастополя в Криму. Цю інформацію підтвердили у Страткомі ЗСУ.