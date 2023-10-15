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Успехи ВСУ за последние сутки: отчет Генштаба на утро 15 октября

15 октября 2023 06:52
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Успехи ВСУ за последние сутки: отчет Генштаба на утро 15 октября
Бойцы ВСУ на танке. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Начались 599 сутки полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. Наши воины беспощадно уничтожают врага. За прошедшие сутки произошло около 60 боевых столкновений.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Отчет Генштаба ВСУ на утро 15 октября

Сообщается, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла:

  • 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,
  • еще 2 — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Отчет Генштаба ВСУ на утро 15 октября

Под артиллерийским огнем оказались около 100 населенных пунктов:

  • Черниговской,
  • Сумской,
  • Харьковской,
  • Луганской,
  • Донецкой,
  • Запорожской,
  • Херсонской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отразили 10 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области.

Отчет Генштаба ВСУ на утро 15 октября
Боец ВСУ готовится к бою. Фото: Генштаб ВСУ

На Бахмутском направлении украинские воины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Отчет Генштаба ВСУ на утро 15 октября
Бойцы ВСУ готовы отражать нашествие врага. Фото: Генштаб ВСУ

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону, однако безуспешно.

Напомним, война на территории Израиля нужна в первую очередь России. Таким образом Кремль надеется отвлечь внимание мирового демократического сообщества от Украины и спасти свою неудачную военную кампанию против нашего государства.

Ситуация в Израиле является такой ячейкой, которая будет отвлекать мир от российско-украинской войны.

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