Бойцы ВСУ на танке. Фото: Генштаб ВСУ

Начались 599 сутки полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. Наши воины беспощадно уничтожают врага. За прошедшие сутки произошло около 60 боевых столкновений.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Отчет Генштаба ВСУ на утро 15 октября

Сообщается, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла:

12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,

еще 2 — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Под артиллерийским огнем оказались около 100 населенных пунктов:

Черниговской,

Сумской,

Харьковской,

Луганской,

Донецкой,

Запорожской,

Херсонской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отразили 10 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области.

Боец ВСУ готовится к бою. Фото: Генштаб ВСУ

На Бахмутском направлении украинские воины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Бойцы ВСУ готовы отражать нашествие врага. Фото: Генштаб ВСУ

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону, однако безуспешно.

Напомним, война на территории Израиля нужна в первую очередь России. Таким образом Кремль надеется отвлечь внимание мирового демократического сообщества от Украины и спасти свою неудачную военную кампанию против нашего государства.

Ситуация в Израиле является такой ячейкой, которая будет отвлекать мир от российско-украинской войны.