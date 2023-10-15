Успехи ВСУ за последние сутки: отчет Генштаба на утро 15 октября
Начались 599 сутки полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. Наши воины беспощадно уничтожают врага. За прошедшие сутки произошло около 60 боевых столкновений.
Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Отчет Генштаба ВСУ на утро 15 октября
Сообщается, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла:
- 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,
- еще 2 — по зенитно-ракетным комплексам противника.
Под артиллерийским огнем оказались около 100 населенных пунктов:
- Черниговской,
- Сумской,
- Харьковской,
- Луганской,
- Донецкой,
- Запорожской,
- Херсонской области.
В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отразили 10 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области.
На Бахмутском направлении украинские воины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону, однако безуспешно.
Напомним, война на территории Израиля нужна в первую очередь России. Таким образом Кремль надеется отвлечь внимание мирового демократического сообщества от Украины и спасти свою неудачную военную кампанию против нашего государства.
Ситуация в Израиле является такой ячейкой, которая будет отвлекать мир от российско-украинской войны.
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