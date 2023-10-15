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Успіхи ЗСУ за останню добу: звіт Генштабу на ранок 15 жовтня

15 жовтня 2023 06:52
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Успіхи ЗСУ за останню добу: звіт Генштабу на ранок 15 жовтня
Бійці ЗСУ на танку. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Розпочалася 599 доба повномасштабного російського вторгнення на територію України. Наші воїни нещадно знищують ворога. Протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України. 

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Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 15 жовтня

Повідомляєтся, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала:

  • 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки,
  • ще 2 — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 15 жовтня

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів:

  • Чернігівської,
  • Сумської,
  • Харківської,
  • Луганської,
  • Донецької,
  • Запорізької,
  • Херсонської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські воїни відбили 10 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області.

Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 15 жовтня
Боєць ЗСУ готується до бою. Фото: Генштаб ЗСУ

На Бахмутському напрямку українські воїни продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 15 жовтня
Бійці ЗСУ готові відбивати навалу ворога. Фото: Генштаб ЗСУ

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб прорвати нашу оборону, проте безуспішно.

Нагадаємо, війна на території Ізраїлю потрібна насамперед Росії. Таким чином Кремль сподівається відволікти увагу світової демократичної спільноти від України і врятувати свою невдалу військову кампанію проти нашої держави.

Ситуація в Ізраїлі саме є таким осередком, який відволікатиме увагу світу від російсько-української війни.

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