Успехи ВСУ за последние сутки: отчет Генштаба на утро 8 октября
Начались 592 сутки полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. Наши воины беспощадно уничтожают врага.
Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Отчет Генштаба ВСУ на утро 8 октября
Сообщается, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла:
- 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,
- 5 — по зенитно-ракетным комплексам противника;
- уничтожено 4 БпЛА оперативно-тактического уровня.
Подразделения ракетных войск поразили артиллерийское средство, район сосредоточения личного состава и станцию РЭБ противника.
В общем, враг нанес:
- 8 ракетных и 34 авиационных ударов,
- совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.
В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении наши защитники отразили 13 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.
На Лиманском направлении силы обороны отразили 6 атак врага в районе Макеевки Луганской области.
На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском и Марьинском направлениях враг совершил более 20 неудачных атак в районах Авдеевки, Первомайского, Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российская армия потеряла трех командиров, находившихся в одном из самых престижных воздушно-десантных полков. Двое из них были ликвидированы, еще один ушел в отставку.