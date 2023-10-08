Успехи ВСУ за последние сутки: отчет Генштаба на утро 8 октября

Бойцы ВСУ уничтожают врага. Фото: Генштаб ВСУ

Начались 592 сутки полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. Наши воины беспощадно уничтожают врага.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Отчет Генштаба ВСУ на утро 8 октября

Сообщается, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла:

8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,

5 — по зенитно-ракетным комплексам противника;

уничтожено 4 БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск поразили артиллерийское средство, район сосредоточения личного состава и станцию РЭБ противника.

В общем, враг нанес:

8 ракетных и 34 авиационных ударов,

совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении наши защитники отразили 13 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

Боец ВСУ на учебе. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении силы обороны отразили 6 атак врага в районе Макеевки Луганской области.

Боец ВСУ запускает беспилотник. Фото: Генштаб ВСУ

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области.

Украинские бойцы проводят тренировки. Фото: Генштаб ВСУ

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском и Марьинском направлениях враг совершил более 20 неудачных атак в районах Авдеевки, Первомайского, Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российская армия потеряла трех командиров, находившихся в одном из самых престижных воздушно-десантных полков. Двое из них были ликвидированы, еще один ушел в отставку.