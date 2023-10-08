Успіхи ЗСУ за останню добу: звіт Генштабу на ранок 8 жовтня
Розпочалася 592 доба повномасштабного російського вторгнення на територію України. Наші воїни нещадно знищують ворога.
Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України.
Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 8 жовтня
Повідомляєтся, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала:
- 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки,
- 5 — по зенітно-ракетних комплексах противника;
- знищено 4 БпЛА оперативно тактичного рівня.
Підрозділи ракетних військ уразили артилерійський засіб, район зосередження особового складу та станцію РЕБ противника.
Загалом, ворог завдав:
- 8 ракетних та 34 авіаційних ударів,
- здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.
В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку наші захисники відбили 13 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.
На Лиманському напрямку сили оборони відбили 6 атак ворога в районі Макіївки Луганської області.
На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог здійснив понад 20 невдалих атак в районах Авдіїївки, Первомайського, Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області.
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російська армія втратила трьох командирів, які були в одному з найпрестижніших повітряно-десантних полків. Двох із них було ліквідовано, ще один пішов у відставку.