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Успіхи ЗСУ за останню добу: звіт Генштабу на ранок 8 жовтня

8 жовтня 2023 07:03
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Успіхи ЗСУ за останню добу: звіт Генштабу на ранок 8 жовтня
Бійці ЗСУ знищують ворога. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Розпочалася 592 доба повномасштабного російського вторгнення на територію України. Наші воїни нещадно знищують ворога. 

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України. 

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Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 8 жовтня

Повідомляєтся, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала:

  • 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки,
  • 5 — по зенітно-ракетних комплексах противника;
  • знищено 4 БпЛА оперативно тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ уразили артилерійський засіб, район зосередження особового складу та станцію РЕБ противника.

Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 8 жовтня

Загалом, ворог завдав:

  • 8 ракетних та 34 авіаційних ударів,
  • здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку наші захисники відбили 13 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 8 жовтня
Боєць ЗСУ на навчанні. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку сили оборони відбили 6 атак ворога в районі Макіївки Луганської області.

Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 8 жовтня
Боєць ЗСУ запускає безпілотник. Фото: Генштаб ЗСУ

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області.

Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 8 жовтня
Українські бійці проводять тренування. Фото: Генштаб ЗСУ

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог здійснив понад 20 невдалих атак в районах Авдіїївки, Первомайського, Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російська армія втратила трьох командирів, які були в одному з найпрестижніших повітряно-десантних полків. Двох із них було ліквідовано, ще один пішов у відставку.

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