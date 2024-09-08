Ильхам Алиев предложил участие Азербайджану в переговорах Украины и России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Фото: AA

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности помочь в урегулировании российско-украинской войны. По его мнению, это возможно благодаря "прагматическим отношениям" Азербайджана со странами.

Об этом Алиев сказал на международном форуме в Италии.

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Алиев отметил, что Азербайджан еще никогда не инициировал предложений по прекращению войны России против Украины, однако выразил готовность к этому в случае, если "требуется участие".

По мнению лидера страны, она может сыграть "определенную роль", учитывая прагматичность отношений с Украиной и Россией.

"Если говорить о гипотетической возможности, то она вполне выполнима. В первую очередь, учитывая, что вместе с Россией и Украиной мы в течение 70 лет были частью СССР, мы поддерживаем разносторонние связи на уровне личных контактов и на политическом уровне", — отметил президент Азербайджана.

Он добавил, что страна поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, но не присоединится к санкциям против России.