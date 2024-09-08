Ільхам Алієв запропонував участь Азербайджану у переговорах України та Росії

Президент Азербайджану Ільхам Алієв. Фото: AA

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про готовність допомогти у врегулюванні російсько-української війни. На його думку, це можливо завдяки "прагматичним відносинам" Азербайджану з країнами.

Про це Алієв сказав під час міжнародного форуму в Італії.

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Алієв зауважив, що Азербайджан ще ніколи не ініціював пропозицій щодо припинення війни Росії проти України, однак висловив готовність до цього у разі, якщо "буде потрібна участь".

На думку лідера країни, вона може відіграти "певну роль" з огляду на прагматичність відносин з Україною та Росією.

"Якщо говорити про гіпотетичну можливість, то вона цілком здійсненна. Насамперед з огляду на те, що разом з Росією та Україною ми протягом 70 років були частиною СРСР, ми підтримуємо різнобічні зв’язки на рівні особистих контактів та на політичному рівні", — зазначив президент Азербайджану.

Він додав, що країна підтримує територіальну цілісність та суверенітет України, але водночас не долучиться до санкцій проти Росії.