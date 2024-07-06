Бойцы полка Азов поражают своим профессионализмом на фронте — фото

Бойцы полка "Азов". Фото: t.me/azov_media

Бойцы полка "Азов" продолжают профессионально выполнять работу на фронте. Они показали мужественных военных.

Фото опубликовала пресс-служба "Азова" в Telegram в субботу, 6 июля.

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На фото можно увидеть боевую работу пехотинцев и артиллеристов 12-й бригады специального назначения "Азов". Они защищают Украину на Кременском направлении.

Напомним, украинские военные продолжают эффектно ликвидировать российских оккупантов и наносить удары по вражеской технике. Защитники показали работу беспилотников по врагу.

Также бойцы подразделения Главного управления разведки "Призраки" на фронте уничтожили российские комплексы для разведки. Для этого украинские воины умело применили FPV-дроны.