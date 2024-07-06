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В Азові показали бойову роботу піхотинців і артилеристів на Кремінському напрямку

6 липня 2024 20:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Бійці полку Азов вражають своєю професіоналізмом на фронті — фото
Бійці полку "Азов". Фото: t.me/azov_media
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Бійці полку "Азов" продовжують професійно виконувати роботу на фронту. Вони показали мужніх військових.

Фото опублікувала пресслужба "Азову" в Telegram у суботу, 6 липня.

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"Азовці" на фронті

На фото можна побачити бойову роботу піхотинців і артилеристів 12-ї бригади спеціального призначення "Азов". Вони захищають Україну на Кремінському напрямку.

Нагадаємо, українські військові продовжують ефектно ліквідовувати російських окупантів та завдавати ударів по ворожій техніці. Захисники показали роботу безпілотників по ворогу.

Також бійці підрозділу Головного управління розвідки "Привиди" на фронті знищили російські комплекси для розвідки. Для цього українські воїни вправно застосували FPV-дрони.

війна українці Україна фото полк "Азов"

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