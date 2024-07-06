Бійці полку Азов вражають своєю професіоналізмом на фронті — фото

Бійці полку "Азов". Фото: t.me/azov_media

Бійці полку "Азов" продовжують професійно виконувати роботу на фронту. Вони показали мужніх військових.

Фото опублікувала пресслужба "Азову" в Telegram у суботу, 6 липня.

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На фото можна побачити бойову роботу піхотинців і артилеристів 12-ї бригади спеціального призначення "Азов". Вони захищають Україну на Кремінському напрямку.

Нагадаємо, українські військові продовжують ефектно ліквідовувати російських окупантів та завдавати ударів по ворожій техніці. Захисники показали роботу безпілотників по ворогу.

Також бійці підрозділу Головного управління розвідки "Привиди" на фронті знищили російські комплекси для розвідки. Для цього українські воїни вправно застосували FPV-дрони.