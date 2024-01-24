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В Азове ищут анестезиолога — какие условия предлагают и сколько платят

24 января 2024 04:00
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В Азове ищут анестезиолога — какие условия предлагают и сколько платят
Военные бригады Азов. Фото: полк Азов
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Анастезиолога ищет 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов". Желающий сможет получать от 25 000 грн. до 125 000 грн. заработной платы.

Об этом идет речь в вакансии на Work.ua.

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Обязанности:

  • предоставление неотложной медицинской помощи на стабилизационном пункте бригады;
  • сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения;
  • организация работы "resuscitation team" в рамках стабилизационного пункта;
  • периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;
  • периодическое дежурство на реанимационном транспорте медицинской роты;
  • сбор и обработка санитарных данных

Требования:

  • высшее медицинское образование;
  • опыт работы по специальности;
  • готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
  • готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады.

Условия:

  • официальная мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Напомним, азовцы также ищут в бригады и другие подразделения дизелистов . Предлагают полную занятость, требуется опыт работы от одного года. Также обещают высокую заработную плату от 25 до 125 тыс. грн. и доплату за работу в зоне боевых действий в размере 3300 грн./день.

полк "Азов"
мобилизация
вакансии
роботы

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