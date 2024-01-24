В Азові шукають анастезіолога — які умови пропонують та скільки платять

Військові бригади Азов. Фото: полк Азов

Анастезіолога шукає 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов". Охочий зможе отримувати від 25 000 грн до 125 000 грн заробітної плати.

Про це йдеться у вакансії на Work.ua.

Читайте також:

Обовʼязки:

надання невідкладної медичної допомоги на стабілізаційному пункті бригади;

супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів;

організація роботи "resuscitation team" в рамках стабілізаційного пункту;

періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів;

періодичне чергування на реанімаційному транспорті медичної роти;

збір та обробка санітарних даних.

Вимоги:

вища медична освіта;

досвід роботи за спеціальністю;

готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;

готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади.

Умови:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Нагадаємо, азвовці також шукають до бригад та інших підрозділів дизелістів. Пропонують повну зайнятість, потрібен досвід роботи від одного року. Також обіцяють високу заробітну плату від 25 до 125 тис. грн та доплату за роботу в зоні бойових дій в розмірі 3300 грн/день.