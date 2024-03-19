В Белгороде раздаются громкие взрывы — местные говорят о "прилетах"

Место взрыва в Белгороде. Фото: росСМИ

В российском Белгороде снова раздаются взрывы. По предварительным данным местных властей, среди жителей города ранены.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы, а также губернатор края Вячеслав Гладков.

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Взрывы в Белгороде

Местные паблики сообщают, что один из снарядов прилетел на место парковки. Там горит несколько автомобилей. Также снаряд попал в частный дом.

Губернатор края Гладков в 09:58 сообщил о воздушной тревоге в городе и области.

Пост губернатор Гладкова. Фото: скриншот

В нескольких местах в Белгороде можно увидеть столбы дыма, вызванные взрывами.

Также сообщается о попадании в населенном пункте Разумное. Предварительно прилетело по дому автомобиля и вблизи детской площадки.

В Минобороны России уверяют, что над Белгородской областью якобы были сбиты 9 реактивных снарядов РСЗО Vampire.

Напомним, что в результате атаки четырех беспилотников на Белгородскую область в ночь на воскресенье, 17 марта, пострадал поселок Жовтневый. Там повреждены линии электропередачи и газа.

Также мы писали о том, что российские добровольцы вошли в еще один населенный пункт Белгородской области.