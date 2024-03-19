В Бєлгороді лунають гучні вибухи — місцеві говорять про прильоти

Місце вибуху у Бєлгороді. Фото: росЗМІ

У російському Бєлгороді знову лунають вибухи. За попередніми даними місцевої влади, серед мешканців міста є поранені.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, а також губернатор краю В'ячеслав Гладков.

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Місцеві пабліки інформують, що один із снарядів прилетів на місце паркування. Там горить кілька автомобілів. Також снаряд влучив у приватний будинок.

Губернатор краю Гладков о 09:58 повідомив про повітряну тривогу у місті й області.

Пост губернатор Гладкова. Фото: скриншот

Наразі в кількох місцях у Бєлгороді можна побачити стовпи диму, спричинені вибухами.

Також повідомляється про влучання у населеному пункті Розумне. Попередньо прилетіло по будинку, автомобілю та поблизу дитячого майданчика.

В Міноборони Росії запевняють, що над Бєлгородською областю нібито було збито 9 реактивних снарядів РСЗВ Vampire.

Нагадаємо, що внаслідок атаки чотирьох безпілотників на Бєлгородську область у ніч проти неділі, 17 березня, постраждало селище Жовтневе. Там пошкоджено лінії електропередачі та газу.

Також ми писали про те, що російські добровольці увійшли до ще одного населеного пункту Бєлгородської області.