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В Бєлгороді лунають гучні вибухи — місцеві говорять про прильоти

19 березня 2024 10:23
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Бєлгороді лунають гучні вибухи — місцеві говорять про прильоти
Місце вибуху у Бєлгороді. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У російському Бєлгороді знову лунають вибухи. За попередніми даними місцевої влади, серед мешканців міста є поранені.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, а також губернатор краю В'ячеслав Гладков.

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Місцеві пабліки інформують, що один із снарядів прилетів на місце паркування. Там горить кілька автомобілів. Також снаряд влучив у приватний будинок.

Губернатор краю Гладков о 09:58 повідомив про повітряну тривогу у місті й області.

гладков
Пост губернатор Гладкова. Фото: скриншот

Наразі в кількох місцях у Бєлгороді можна побачити стовпи диму, спричинені вибухами.

 

Також повідомляється про влучання у населеному пункті Розумне. Попередньо прилетіло по будинку, автомобілю та поблизу дитячого майданчика.

В Міноборони Росії запевняють, що над Бєлгородською областю нібито було збито 9 реактивних снарядів РСЗВ Vampire.

Нагадаємо, що внаслідок атаки чотирьох безпілотників на Бєлгородську область у ніч проти неділі, 17 березня, постраждало селище Жовтневе. Там пошкоджено лінії електропередачі та газу.

Також ми писали про те, що російські добровольці увійшли до ще одного населеного пункту Бєлгородської області.

війна
вибух
обстріли
окупанти
Бєлгородська область
ракети
Росія

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