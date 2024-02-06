В Белгородской области РФ раздались взрывы

Дым поднимается после взрыва. Иллюстративное фото: росСМИ

Взрывы в российской Белгородской области 6 февраля прогремели около 02:20. Позже россияне предположили, что это якобы последствие работы ПВО.

Об этом сообщают РосСМИ.

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По информации российских местных соцсетей, в Белгородской области жители могли слышать взрывы.

По предварительной информации, как пишут СМИ, работают якобы силы ПВО.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "БелПлюс"

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Напомним, что в российских Валуйках Белгородской области предупреждали об угрозе ракетного удара. Это происходило в ночь на понедельник, 5 февраля.

Также мы сообщали, что мощный взрыв был слышен под российским Санкт-Петербургом 28 января. После звуков очевидцы зафиксировали густой дым.

Добавим, что в российском Владивостоке прогремел ряд взрывов 23 января. Они стали причиной пожара, вспыхнувшего на двух электроподстанциях города.