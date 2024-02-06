В Белгородской области РФ раздались взрывы
Взрывы в российской Белгородской области 6 февраля прогремели около 02:20. Позже россияне предположили, что это якобы последствие работы ПВО.
Об этом сообщают РосСМИ.
Взрывы в Белгородской области РФ
По информации российских местных соцсетей, в Белгородской области жители могли слышать взрывы.
По предварительной информации, как пишут СМИ, работают якобы силы ПВО.
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Напомним, что в российских Валуйках Белгородской области предупреждали об угрозе ракетного удара. Это происходило в ночь на понедельник, 5 февраля.
Также мы сообщали, что мощный взрыв был слышен под российским Санкт-Петербургом 28 января. После звуков очевидцы зафиксировали густой дым.
Добавим, что в российском Владивостоке прогремел ряд взрывов 23 января. Они стали причиной пожара, вспыхнувшего на двух электроподстанциях города.
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