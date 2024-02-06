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В Белгородской области РФ раздались взрывы

6 февраля 2024 02:41
обновлено: 02:50
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Белгородской области РФ раздались взрывы
Дым поднимается после взрыва. Иллюстративное фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в российской Белгородской области 6 февраля прогремели около 02:20. Позже россияне предположили, что это якобы последствие работы ПВО.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Взрывы в Белгородской области РФ

По информации российских местных соцсетей, в Белгородской области жители могли слышать взрывы.

По предварительной информации, как пишут СМИ, работают якобы силы ПВО.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "БелПлюс"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "БелПлюс"

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Напомним, что в российских Валуйках Белгородской области предупреждали об угрозе ракетного удара. Это происходило в ночь на понедельник, 5 февраля.

Также мы сообщали, что мощный взрыв был слышен под российским Санкт-Петербургом 28 января. После звуков очевидцы зафиксировали густой дым.

Добавим, что в российском Владивостоке прогремел ряд взрывов 23 января. Они стали причиной пожара, вспыхнувшего на двух электроподстанциях города.

взрыв
соцсети
ПВО
Белгородская область
война в Украине
війна
Россия

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