В Бєлгородській області РФ пролунали вибухи

Дим підіймається після вибуху. Ілюстративне фото: росЗМІ

Вибухи в російській Бєлгородській області 6 лютого прогриміли близько 02:20. Пізніше росіяни припустили, що це нібито наслідок роботи ППО.

Про це повідомляють росЗМІ.

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За інформацією російських місцевих соцмереж, в Бєлгородській області мешканці могли чути вибухи.

За попередньою інформацією, як пишуть ЗМІ, працюють нібито сили ППО.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "БелПлюс"

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Нагадаємо, що в російських Валуйках Бєлгородської області попереджали про загрозу ракетного удару. Це відбувалося в ніч проти понеділка, 5 лютого.

Також ми повідомляли, що потужний вибух було чути під російським Санкт-Петербургом 28 січня. Опісля звуків очевидці зафіксували густий дим.

Додамо, що в російському Владивостоці прогриміла низка вибухів 23 січня. Вони стали причиною пожежі, яка спалахнула на двох електропідстанціях міста.