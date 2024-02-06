В Бєлгородській області РФ пролунали вибухи
Вибухи в російській Бєлгородській області 6 лютого прогриміли близько 02:20. Пізніше росіяни припустили, що це нібито наслідок роботи ППО.
Про це повідомляють росЗМІ.
Вибухи в Бєлгородській області РФ
За інформацією російських місцевих соцмереж, в Бєлгородській області мешканці могли чути вибухи.
За попередньою інформацією, як пишуть ЗМІ, працюють нібито сили ППО.
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Нагадаємо, що в російських Валуйках Бєлгородської області попереджали про загрозу ракетного удару. Це відбувалося в ніч проти понеділка, 5 лютого.
Також ми повідомляли, що потужний вибух було чути під російським Санкт-Петербургом 28 січня. Опісля звуків очевидці зафіксували густий дим.
Додамо, що в російському Владивостоці прогриміла низка вибухів 23 січня. Вони стали причиною пожежі, яка спалахнула на двох електропідстанціях міста.
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