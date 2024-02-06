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В Бєлгородській області РФ пролунали вибухи

6 лютого 2024 02:41
оновлено: 02:50
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
В Бєлгородській області РФ пролунали вибухи
Дим підіймається після вибуху. Ілюстративне фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в російській Бєлгородській області 6 лютого прогриміли близько 02:20. Пізніше росіяни припустили, що це нібито наслідок роботи ППО.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Вибухи в Бєлгородській області РФ

За інформацією російських місцевих соцмереж, в Бєлгородській області мешканці могли чути вибухи. 

За попередньою інформацією, як пишуть ЗМІ, працюють нібито сили ППО.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "БелПлюс"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "БелПлюс"

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Нагадаємо, що в російських Валуйках Бєлгородської області попереджали про загрозу ракетного удару. Це відбувалося в ніч проти понеділка, 5 лютого.

Також ми повідомляли, що потужний вибух було чути під російським Санкт-Петербургом 28 січня. Опісля звуків очевидці зафіксували густий дим.

Додамо, що в російському Владивостоці прогриміла низка вибухів 23 січня. Вони стали причиною пожежі, яка спалахнула на двох електропідстанціях міста.

вибух
соцмережі
ППО
Бєлгородська область
війна в Україні
війна
Росія

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