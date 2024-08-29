В Беларуси впервые подняли авиацию, чтобы сбить российский дрон

Белорусский самолет. Фото иллюстративное: росСМИ

В Беларуси впервые с момента полномасштабного вторжения России в Украину применили авиацию, чтобы сбить "Шахед". Оказалось, что он залетел на территорию Ельского района.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в четверг, 29 августа.

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По информации мониторинговой группы инцидент произошел сегодня в ночь на 29 августа ориентировочно в 03:30. Во время атаки России на Украину один из "Шахедов" залетел на территорию Ельского района в Беларуси.

Карта залета "Шахеда" в Беларусь. Фото: инфографика "Беларускі Гаюн"

После залета "Шахеда" в воздушное пространство Беларуси было принято решение о поднятии авиации. Истребитель ПС РБ гонялся примерно 20 минут за "Шахедом", а уже в 03:55 в Ельском районе раздались два взрыва. Очевидцы говорят, что была видна яркая вспышка в небе.

"Таким образом, это, вероятно, первый зафиксированный случай, когда истребитель ВВС РБ попытался уничтожить реальную военную цель в небе — российский дрон-камикадзе типа "Шахед"", — отметили аналитики.