У Білорусі вперше підняли авіацію щоб збити російський дрон

Білоруський літак. Фото ілюстративне: росЗМІ

В Білорусі вперше з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну застосували авіацію, щоб збити "Шахед". Виявилось, що він залетів на територію Єльського району.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн" у четвер, 29 серпня.

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За інформацією моніторингової групи інцидент стався сьогодні в ніч проти 29 серпня орієнтовно о 03:30. Під час атаки Росії на Україну, один з "Шахедів" залетів на територію Єльського району у Білорусі.

Карта зальоту "Шахеда" в Білорусь. Фото: інфографіка "Беларускі Гаюн"

Після зальоту "Шахеда" у повітряний простір Білорусі, було ухвалено рішення про підняття авіації. Винищувач ПС РБ ганявся приблизно 20 хвилин за "Шахедом", а вже о 03:55 в Єльському районі пролунали два вибухи. Очевидці кажуть, що було видно яскравий спалах у небі.

"Таким чином, це, ймовірно, перший зафіксований випадок, коли винищувач ВПС РБ зробив спробу знищити реальну військову ціль у небі — російський дрон-камікадзе типу "Шахед"", — зазначили аналітики.