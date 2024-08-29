Скільки повітряних цілей збили сили ППО в ніч проти 29 серпня

Вогнева група ППО. Ілюстративне фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ

Російські війська в ніч проти четверга, 29 серпня, здійснили масовану атаку на Україну. Для цього ворог застосував ракети та дрони-камікадзе.

Про це повідомляють Повітряні сили у Telegram.

Читайте також:

Обстріл України 29 серпня

Вночі ворог атакував Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та двома ракетами, тип яких встановлюється, із території Курської та Бєлгородської областей із цього ж напрямку.

Водночас росіяни запустили 74 ударних безпілотники типу "Shahed-131/136" з районів Приморсько-Ахтарська, Курська та Єйська.

Для відбиття повітряного нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Захисникам вдалося збити:

дві керовані авіаційні ракети Х-59/69;

60 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

14 ударних БпЛА локаційно втрачено на території України.

Сили ППО працювали в небі над Харківською, Черкаською, Кіровоградською, Київською, Полтавською, Дніпропетровською, Херсонською, Сумською та Донецькою областями.