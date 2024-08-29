Сколько воздушных целей сбили силы ПВО в ночь на 29 августа

Огневая группа ПВО. Иллюстративное фото: Командование Объединенных сил ВСУ

Российские войска в ночь на четверг, 29 августа, совершили массированную атаку на Украину. Для этого враг применил ракеты и дроны-камикадзе.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

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Обстрел Украины 29 августа

Ночью враг атаковал Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и двумя ракетами, тип которых устанавливается, с территории Курской и Белгородской областей с этого же направления.

В то же время россияне запустили 74 ударных беспилотника типа Shahed-131/136 из районов Приморско-Ахтарска, Курска и Ейска.

Для отражения воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. Защитникам удалось сбить:

две управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

60 ударных БпЛА Shahed-131/136.

14 ударных БпЛА локационно потеряно на территории Украины.

Силы ПВО работали в небе над Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Сумской и Донецкой областями.