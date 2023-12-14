В Днепре раздаются взрывы — угроза авиаудара
14 декабря 2023 17:43
обновлено: 17:56
Российская ракета в полете. Иллюстративное фото: соцсети
В городе Днепр слышны взрывы. Сообщается об атаке на регион авиаракетой.
Об этом сообщают ВВС Украины.
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Как отмечается, на регион летит управляемая авиаракета Х-59.
О взрывах в городе также передают корреспонденты "Суспільного мовлення".
Обновлено в 17:57: по сообщению журналиста Андрея Цаплиенко, по ракете работало ПВО.
Напомним, что сегодня около 17:30 в Украине еще раз за день объявили воздушную тревогу из-за взлета истребителя-перехватчика МиГ-31 с территории РФ.
В то же время сообщают о взрывах в Хмельницкой области: туда Россия запустила ракету "Кинжал".
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