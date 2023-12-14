Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Днепре раздаются взрывы — угроза авиаудара arrow

В Днепре раздаются взрывы — угроза авиаудара

14 декабря 2023 17:43
обновлено: 17:56
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Днепре раздаются взрывы — угроза авиаудара
Российская ракета в полете. Иллюстративное фото: соцсети
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В городе Днепр слышны взрывы. Сообщается об атаке на регион авиаракетой.

Об этом сообщают ВВС Украины.

Читайте также:

Взрывы в Днепре

Как отмечается, на регион летит управляемая авиаракета Х-59.

В Днепре раздаются взрывы - угроза авиаудара
Источник: соцсети

О взрывах в городе также передают корреспонденты "Суспільного мовлення".

В Днепре раздаются взрывы - угроза авиаудара
Источник: соцсети

Обновлено в 17:57: по сообщению журналиста Андрея Цаплиенко,  по ракете работало ПВО. 

В Днепре раздаются взрывы - угроза авиаудара
Источник: соцсети

Напомним, что сегодня около 17:30 в Украине еще раз за день объявили воздушную тревогу из-за взлета истребителя-перехватчика МиГ-31 с территории РФ.

В то же время сообщают о взрывах в Хмельницкой области: туда Россия запустила ракету "Кинжал".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

ЧАЭС и ЗАЭС — есть ли риск повторной трагедии: выводы ликвидатора после 37 лет - 80x80

ЧАЭС и ЗАЭС — есть ли риск повторной трагедии: выводы ликвидатора после 37 лет

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

Актуальное по теме