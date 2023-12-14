В Днепре раздаются взрывы — угроза авиаудара

Российская ракета в полете. Иллюстративное фото: соцсети

В городе Днепр слышны взрывы. Сообщается об атаке на регион авиаракетой.

Об этом сообщают ВВС Украины.

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Взрывы в Днепре

Как отмечается, на регион летит управляемая авиаракета Х-59.

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О взрывах в городе также передают корреспонденты "Суспільного мовлення".

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Обновлено в 17:57: по сообщению журналиста Андрея Цаплиенко, по ракете работало ПВО.

Источник: соцсети

Напомним, что сегодня около 17:30 в Украине еще раз за день объявили воздушную тревогу из-за взлета истребителя-перехватчика МиГ-31 с территории РФ.

В то же время сообщают о взрывах в Хмельницкой области: туда Россия запустила ракету "Кинжал".