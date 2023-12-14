В Україні масштабна повітряна тривога — ракетна небезпека

Російський МіГ-31К. Фото: росЗМІ

У четвер, близько 17:30, в Україні вкотре за день оголосили повітряну тривогу. Вона пов'язана зі зльотом винищувача МіГ-31К з території РФ.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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17:30 оголосили повітряну тривогу в Україні. Вона пов'язана зі зльотом МіГ-31К з аеродрому РФ "Саваслейка".

Інформація про повітряну тривогу. Фото: скриншот

17:34 стало відомо про запуск ракети у бік Дніпра.

Інформація про ракету. Фото: скриншот

Повітряна тривога в Україні 14 грудня

Нагадаємо, зранку 14 грудня, близько 08:40 оголосили повітряну тривогу у Київській та Чернігівській областях.

Приблизно через годину повітряна тривога звучала у всіх областях країни. Вона була пов'язана зі зльотом МіГ-31К.

Втретє повітряну тривогу оголосили близько 14:00. У Повітряних силах попередили українців про активність ворожої авіації та загрозу ракетного удару. Зокрема, з російського аеродрому "Саваслейка" злетів літак МіГ-31К.

Через годину, близько 15:40, стало відомо про зліт 6 бортів МіГ-31К. Відбулося декілька пусків ракет.