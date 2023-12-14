В Украине масштабная воздушная тревога - ракетная опасность

Российский МиГ-31К. Фото: росСМИ

В четверг, около 17:30, в Украине еще раз за день объявили воздушную тревогу. Она связана со взлетом истребителя МиГ-31К с территории РФ.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ .

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Воздушная тревога в Украине

17:30 объявили воздушную тревогу в Украине. Она связана со взлетом МиГ-31К с аэродрома РФ "Саваслейка".

Информация о воздушной тревоге. Фото: скриншот

17:34 стало известно о запуске ракеты в сторону Днепра.

Информация о ракете. Фото: скриншот

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