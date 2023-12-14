Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Украине воздушная тревога — существует ракетная опасность arrow

В Украине воздушная тревога — существует ракетная опасность

14 декабря 2023 17:34
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Украине масштабная воздушная тревога - ракетная опасность
Российский МиГ-31К. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В четверг, около 17:30, в Украине еще раз за день объявили воздушную тревогу. Она связана со взлетом истребителя МиГ-31К с территории РФ.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ .

Читайте также:

Воздушная тревога в Украине

17:30 объявили воздушную тревогу в Украине. Она связана со взлетом МиГ-31К с аэродрома РФ "Саваслейка".

Воздушная тревога
Информация о воздушной тревоге. Фото: скриншот

17:34 стало известно о запуске ракеты в сторону Днепра.

Ракета летит в Днепр.
Информация о ракете. Фото: скриншот

Обновляется...

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

ЧАЭС и ЗАЭС — есть ли риск повторной трагедии: выводы ликвидатора после 37 лет - 80x80

ЧАЭС и ЗАЭС — есть ли риск повторной трагедии: выводы ликвидатора после 37 лет

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

Актуальное по теме