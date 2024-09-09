Пограничники ударили по оккупантам, которые копали окопы

В ГПСУ показали эффектные кадры удара по вражеской пехоте в Харьковской области
9 сентября 2024 16:54
Вражеская пехота роет окопы. Фото: скриншот
Украинские военные продолжают ликвидировать оккупантов и их технику. В частности, пограничники уничтожили российскую пехоту, копавшую окопы на Волчанском направлении.
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в понедельник, 9 сентября.
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Аэроразведка бригады "Гарт" заметила подозрительную активность российских военных в лесополосе — они копали окопы и обустраивали блиндажи. Украинские защитники передали координаты минометным подразделениям. Точные выстрелы уничтожили двух российских солдат, еще трое были ранены. Кроме того, украинские силы с помощью FPV-дрона уничтожили вражеский автомобиль.
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