Пограничники ударили по оккупантам, которые копали окопы

Вражеская пехота роет окопы. Фото: скриншот

Украинские военные продолжают ликвидировать оккупантов и их технику. В частности, пограничники уничтожили российскую пехоту, копавшую окопы на Волчанском направлении.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в понедельник, 9 сентября.

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Уничтожение оккупантов

Аэроразведка бригады "Гарт" заметила подозрительную активность российских военных в лесополосе — они копали окопы и обустраивали блиндажи. Украинские защитники передали координаты минометным подразделениям. Точные выстрелы уничтожили двух российских солдат, еще трое были ранены. Кроме того, украинские силы с помощью FPV-дрона уничтожили вражеский автомобиль.