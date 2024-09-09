Прикордонники вдарили по окупантах, які копали окопи

Ворожа піхота копає окопи. Фото: скриншот

Українські військові продовжують ліквідовувати окупантів та їхню техніку. Зокрема, прикордонники знищили російську піхоту, яка копала окопи на Вовчанському напрямку.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у понеділок, 9 вересня.

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Знищення окупантів

Аеророзвідка бригади "Гарт" помітила підозрілу активність російських військових у лісосмузі — вони копали окопи й облаштовували бліндажі. Українські захисники передали координати мінометним підрозділам. Точні постріли знищили двох російських солдатів, ще трьох було поранено. Крім того, українські сили за допомогою FPV-дрона знищили ворожий автомобіль.