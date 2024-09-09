Прикордонники вдарили по окупантах, які копали окопи

В ДПСУ показали ефектні кадри удару по ворожій піхоті на Харківщині
9 вересня 2024 16:54
Ворожа піхота копає окопи. Фото: скриншот
Українські військові продовжують ліквідовувати окупантів та їхню техніку. Зокрема, прикордонники знищили російську піхоту, яка копала окопи на Вовчанському напрямку.
Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у понеділок, 9 вересня.
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Знищення окупантів
Аеророзвідка бригади "Гарт" помітила підозрілу активність російських військових у лісосмузі — вони копали окопи й облаштовували бліндажі. Українські захисники передали координати мінометним підрозділам. Точні постріли знищили двох російських солдатів, ще трьох було поранено. Крім того, українські сили за допомогою FPV-дрона знищили ворожий автомобіль.
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