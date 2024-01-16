Война РФ и НАТО – Эстонии предупредили о возможной агрессии РФ против НАТО

Кайя Каллас. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что у Европы есть три-пять лет, чтобы подготовиться к возможной военной угрозе со стороны России на восточном фланге НАТО.

Об этом она сказала в интервью The Times.

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Каллас сделала заявление, опираясь на оценки эстонской разведки, согласно которым Россия в случае гипотетического перемирия в Украине потребуется от трех до пяти лет, чтобы восстановить военную угрозу на границе восточных членов НАТО.

"Это крайне зависит от того, как мы сможем сохранить наше единство и нашу позицию по отношению к Украине. Потому что России нужна пауза, и эта пауза — для того, чтобы собрать свои ресурсы и силы. Слабость провоцирует агрессоров, поэтому слабость провоцирует Россию", — сказала она.

Премьер призвала Запад усилить военную помощь Украине, чтобы она смогла нанести решительный удар и лишить РФ возможности угрожать соседям на долгие годы.

Вместе с тем Каллас считает, что НАТО должна принять стратегию "сдерживания" России по образцу Холодной войны. Она, в частности, предполагает увеличение оборонных расходов каждой страны-члена до не менее 2,5% ВВП.

"Россия никогда не проигрывала свою последнюю колониальную войну. Я много читаю и пытаюсь понять, как мы можем разорвать этот исторический круг. И ключевым элементом для этого является ответственность. Они (Россия. – Ред.) никогда не несли ответственности за совершенные преступления", — добавила Каллас.

Напомним, Североатлантический альянс ближе к войне с РФ, чем многие осознают. Мероприятие имеет два-три года, чтобы возобновить сдерживание конфликта.

Также мы писали, что в Минобороны Германии отреагировали на планы НАТО по отражению возможного нападения России. Там заявили, что это часть повседневного военного дела.