Війна РФ та НАТО - Естонії попередили про можливу агресію РФ проти НАТО

Кая Каллас. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас вважає, що в Європи є три-п’ять років, аби підготуватися до можливої військової загрози з боку Росії на східному фланзі НАТО.

Про це вона сказала в інтерв'ю The Times.

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Каллас зробила заяву, опираючись на оцінки естонської розвідки, згідно з якими Росія в разі гіпотетичного перемир’я в Україні потрібно буде від трьох до п'яти років, аби відновити військову загрозу на кордоні східних членів НАТО.

"Це вкрай залежить від того, як ми зможемо зберегти нашу єдність і нашу позицію щодо України. Тому що Росії потрібна пауза, і ця пауза – для того, щоб зібрати свої ресурси і сили. Слабкість провокує агресорів, тому слабкість провокує Росію", — сказала вона.

Прем’єрка закликала Захід посилити військову допомогу Україні, аби вона змогла завдати рішучого удару й позбавити РФ можливості погрожувати сусідам на довгі роки.

Разом з тим, Каллас вважає, що НАТО має ухвалити стратегію "стримування" Росії за зразком Холодної війни. Вона, зокрема, передбачає збільшення оборонних витрат кожної країни-члена до щонайменше 2,5% ВВП.

"Росія ніколи не програвала свою останню колоніальну війну. Я багато читаю та намагаюся зрозуміти, як ми можемо розірвати це історичне коло. І ключовим елементом для цього є відповідальність. Вони (Росія. – Ред.) ніколи не несли відповідальності за скоєні злочини", — додала Каллас.

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс ближче до війни з РФ, ніж багато хто це усвідомлює. Захід має два-три роки, аби відновити стримування конфлікту.

Також ми писали, що у Міноборони Німеччини відреагували на плани НАТО з відбиття можливого нападу Росії. Там заявили, що це є частиною повсякденної військової справи.