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В Генштабе показали поразительную работу зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска"

23 июня 2024 15:30
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Работа ПВО по враждебным целям
Зенитный ракетно-пушечный комплекс 2К22 "Тунгуска". Фото: скриншот
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Силы противовоздушной обороны Украины продолжают защищать украинское население и гражданскую инфраструктуру от атак вражеских дронов и ракет. Эффективная работа против врага возможна благодаря сноровке экипажей боевой техники.

Работу по вражеским целям одного из экипажей зенитного ракетно-пушечного комплекса 2К22 "Тунгуска" обнародовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в воскресенье, 23 июня.

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Работа по вражеским целям

"На атмосферном видео запечатлено мастерство и храбрость экипажа зенитного ракетно-пушечного комплекса 2К22 "Тунгуска", обеспечивающего эффективное и всегда эффектное использование этой зенитной системы ПВО", — говорится в сообщении.

Военные сообщили, что экипаж этого комплекса умело работает против российских дронов-камикадзе типа "Шахед", которыми страна-агрессор атакует мирные города Украины.

Ранее мы сообщали, что военные пограничной бригады "Помста" отразили дерзкий штурм россиян на Бахмутском направлении. Кроме того, воины уничтожили не только пехоту противника, но и его технику, включая танки и БТР с помощью FPV-дрона.

А на Волчанском направлении украинский дрон попал точно по оккупантам. Около города пограничники остановили российскую технику и показали видео боя.

война
Украина
ПВО
дрон Шахид-136
Воздушные Силы ВСУ

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