Робота ППО по ворожих цілях

Зенітний ракетно-гарматний комплекс 2К22 "Тунгуска". Фото: скриншот

Сили протиповітряної оборони України продовжують захищати українське населення та цивільну інфраструктуру від атак ворожих дронів та ракет. Ефективна робота проти ворога можлива завдяки вправності екіпажів бойової техніки.

Роботу по ворожих цілях одного з екіпажів зенітного ракетно-гарматного комплексу 2К22 "Тунгуска" оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України у неділю, 23 червня.

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Робота по ворожих цілях

"На атмосферному відео закарбовано майстерність і хоробрість екіпажу зенітного ракетно-гарматного комплексу 2К22 "Тунгуска", який забезпечує ефективне й завжди ефектне використання цієї зенітної системи ППО", — говориться у повідомленні.

Військові повідомили, що екіпаж цього комплексу вправно працює проти російських дронів-камікадзе типу "Шахед", якими країна-агресор атакує мирні міста України.

Раніше ми повідомляли, що військові прикордонної бригади "Помста" відбили зухвалий штурм росіян на Бахмутському напрямку. Крім того, воїни знищили не лише піхоту противника, але і його техніку, включно з танками та БТР за допомогою FPV-дрона.

А на Вовчанському напрямку український дрон влучив точно по окупантах. Біля міста прикордонники зупинили російську техніку та показали відео бою.