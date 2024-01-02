В Генштабе опровергли российский фейк о "бункере помощника Залужного"
В Генеральном штабе ВСУ опровергли российский фейк об "уничтожении бункера" Главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного. Вроде бы, он был главной целью российских ракет, которые сегодня бомбили Киев.
Соответствующее заявление Генштаб обнародовал в Telegram.
Генштаб опроверг фейк о "бункере Залужного"
По их словам, российские пропагандисты стали активно распространять фейк об "уничтожении" во время ракетных обстрелов Киева "бункера, где находился заместитель Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины".
"Такие заявления являются очередным фейком российской государственной пропаганды, не имеющей ничего общего с реальностью. Советуем использовать информацию из официальных источников", — заявили в Генштабе.
Ракетный удар по Киеву — последние новости
Напомним, что сегодня в результате утренней ракетной атаки обломки вражеской ракеты упали на крышу жилого дома в Киеве. Некоторые районы города остаются без света.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате ракетной атаки на столицу сегодня, 2 января, в Подольском районе Киева произошли пожары в нескольких местах. Также известно о 10 пострадавших из-за вражеских обстрелов.
Также в результате ракетной атаки было разрушено здание в Соломенском районе города.
В то же время в Подольском районе столицы в результате российских обстрелов горели два автосалона. Оба здания сильно пострадали и в ближайшее время не смогут работать.
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