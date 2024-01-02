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В Генштабе опровергли российский фейк о "бункере помощника Залужного"

2 января 2024 18:40
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Генштабе опровергли российский фейк о "бункере помощника Залужного"
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Иллюстративное фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Генеральном штабе ВСУ опровергли российский фейк об "уничтожении бункера" Главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного. Вроде бы, он был главной целью российских ракет, которые сегодня бомбили Киев.

Соответствующее заявление Генштаб обнародовал в Telegram.

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Генштаб опроверг фейк о "бункере Залужного"

По их словам, российские пропагандисты стали активно распространять фейк об "уничтожении" во время ракетных обстрелов Киева "бункера, где находился заместитель Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины".

В Генштабе опровергли российский фейк о "бункере помощника Залужного"
Заявление Генштаба. Источник: Telegram

"Такие заявления являются очередным фейком российской государственной пропаганды, не имеющей ничего общего с реальностью. Советуем использовать информацию из официальных источников", — заявили в Генштабе.

Ракетный удар по Киеву — последние новости

Напомним, что сегодня в результате утренней ракетной атаки обломки вражеской ракеты упали на крышу жилого дома в Киеве. Некоторые районы города остаются без света.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате ракетной атаки на столицу сегодня, 2 января, в Подольском районе Киева произошли пожары в нескольких местах. Также известно о 10 пострадавших из-за вражеских обстрелов.

Также в результате ракетной атаки было разрушено здание в Соломенском районе города.

В то же время в Подольском районе столицы в результате российских обстрелов горели два автосалона. Оба здания сильно пострадали и в ближайшее время не смогут работать.

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