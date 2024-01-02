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В Генштабі спростували російський фейк про "бункер помічника Залужного"

2 січня 2024 18:40
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Генштабі спростували російський фейк про "бункер помічника Залужного"
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Ілюстративне фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Генеральному штабі ЗСУ спростували російський фейк про "знищення бункера" Головнокомандувача українськими військами Валерія Залужного. Буцімто, він був головною метою російських ракет, які сьогодні бомбардували Київ.

Відповідну заяву Генштаб оприлюднив в Telegram.

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Генштаб спростував фейк про "бункер Залужного"

За їхніми словами, російські пропагандисти стали активно поширювати фейк про "ураження" під час ракетного обстрілу Києва "бункера, де перебував заступник Головнокомандувача Збройних Сил України". 

В Генштабі спростували російський фейк про "бункер помічника Залужного"
Заява Генштабу. Джерело: Telegram

"Такі заяви є черговим фейком російської державної пропаганди, що не має нічого спільного з реальністю. Радимо використовувати інформацію з офіційних джерел", — заявили у Генштабі. 

Ракетний удар по Києву — останні новини

Нагадаємо, що сьогодні внаслідок ранкової ракетної атаки уламки ворожої ракети впали на дах житлового будинку у Києві. Деякі райони міста також залишаються без світла.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ракетної атаки на столицю сьогодні, 2 січня, у Подільському районі Києва сталися пожежі в декількох місцях. Також відомо про 10 постраждалих через ворожий обстріл. 

Також внаслідок ракетної атаки було зруйновано будинок у Солом'янському районі міста.

Водночас у Подільському районі столиці внаслідок російських обстрілів горіли два автосалони. Обидві будівлі сильно постраждали та найближчим часом не зможуть функціонувати.

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