В Генштабі спростували російський фейк про "бункер помічника Залужного"

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Ілюстративне фото: скриншот

В Генеральному штабі ЗСУ спростували російський фейк про "знищення бункера" Головнокомандувача українськими військами Валерія Залужного. Буцімто, він був головною метою російських ракет, які сьогодні бомбардували Київ.

Відповідну заяву Генштаб оприлюднив в Telegram.

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За їхніми словами, російські пропагандисти стали активно поширювати фейк про "ураження" під час ракетного обстрілу Києва "бункера, де перебував заступник Головнокомандувача Збройних Сил України".

Заява Генштабу. Джерело: Telegram

"Такі заяви є черговим фейком російської державної пропаганди, що не має нічого спільного з реальністю. Радимо використовувати інформацію з офіційних джерел", — заявили у Генштабі.

Ракетний удар по Києву — останні новини

Нагадаємо, що сьогодні внаслідок ранкової ракетної атаки уламки ворожої ракети впали на дах житлового будинку у Києві. Деякі райони міста також залишаються без світла.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ракетної атаки на столицю сьогодні, 2 січня, у Подільському районі Києва сталися пожежі в декількох місцях. Також відомо про 10 постраждалих через ворожий обстріл.

Також внаслідок ракетної атаки було зруйновано будинок у Солом'янському районі міста.

Водночас у Подільському районі столиці внаслідок російських обстрілів горіли два автосалони. Обидві будівлі сильно постраждали та найближчим часом не зможуть функціонувати.