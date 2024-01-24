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В ГУР подтвердили подготовку к обмену военнопленными, который должен был состояться сегодня

24 января 2024 14:51
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В ГУР подтвердили подготовку к обмену военнопленными, который должен был состояться сегодня
Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Фото: АрмияInform
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что сегодня, 24 января, действительно готовился обмен военнопленными между Россией и Украиной. Однако, по его словам, этот обмен пока не состоялся.

Об этом он сказал в комментарии "Радио Свобода".

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"Я могу констатировать, что запланированный на сегодняшний день обмен пока не происходит", — отметил Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что объявленная Россией информация о том, что военнопленные могли находиться в упавшем вблизи Белгорода самолете Ил-76, сейчас проверяется.

Что этому предшествовало

Сегодня в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. По разным источникам росСМИ, на борту было по меньшей мере 63 человека.

В свою очередь источники в Генштабе утверждают, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.

Также Новини.LIVE собрали всю известную информацию о российском самолете Ил-76.

авиакатастрофа
Украина
пленные
война в Украине
ГУР
Россия

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