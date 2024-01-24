В ГУР подтвердили подготовку к обмену военнопленными, который должен был состояться сегодня
Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что сегодня, 24 января, действительно готовился обмен военнопленными между Россией и Украиной. Однако, по его словам, этот обмен пока не состоялся.
Об этом он сказал в комментарии "Радио Свобода".
Что говорят об этом в ГУР
"Я могу констатировать, что запланированный на сегодняшний день обмен пока не происходит", — отметил Юсов.
Представитель ГУР подчеркнул, что объявленная Россией информация о том, что военнопленные могли находиться в упавшем вблизи Белгорода самолете Ил-76, сейчас проверяется.
Что этому предшествовало
Сегодня в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. По разным источникам росСМИ, на борту было по меньшей мере 63 человека.
В свою очередь источники в Генштабе утверждают, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.
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