В ГУР подтвердили подготовку к обмену военнопленными, который должен был состояться сегодня

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Фото: АрмияInform

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что сегодня, 24 января, действительно готовился обмен военнопленными между Россией и Украиной. Однако, по его словам, этот обмен пока не состоялся.

Об этом он сказал в комментарии "Радио Свобода".

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Что говорят об этом в ГУР

"Я могу констатировать, что запланированный на сегодняшний день обмен пока не происходит", — отметил Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что объявленная Россией информация о том, что военнопленные могли находиться в упавшем вблизи Белгорода самолете Ил-76, сейчас проверяется.

Что этому предшествовало

Сегодня в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. По разным источникам росСМИ, на борту было по меньшей мере 63 человека.

В свою очередь источники в Генштабе утверждают, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.

Также Новини.LIVE собрали всю известную информацию о российском самолете Ил-76.