В ГУР підтвердили підготовку до обміну військовополоненими, який мав відбутися сьогодні

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. Фото: АрміяInform

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що сьогодні, 24 січня, дійсно готувався обмін військовополоненими між Росією та Україною. Проте, за його словами, цей обмін наразі не відбувся.

Про це він сказав в коментарі "Радіо Свобода".

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Що кажуть про це в ГУР

"Я можу констатувати, що запланований на сьогодні обмін наразі не відбувається", — зазначив Юсов.

Представник ГУР наголосив, що оголошена Росією інформація про те, що військовополонені могли перебувати в літаку Іл-76, який впав поблизу Бєлгорода, нині перевіряється.

Що цьому передувало

Сьогодні у Бєлгородській області впав військовий літак Іл-76. За різними джерелами росЗМІ, на борту було щонайменше 63 людини.

Своєю чергою джерела в Генштабі стверджують, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.

Також Новини.LIVE зібрали всю відому інформацію про російський літак Іл-76.