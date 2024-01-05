В ГУР показали кадры спецоперации в Белгородской области

Военные ГУР минируют дорогу оккупантов. Фото: скриншот с видео

Недавно спецназовцы Главного управления разведки совершили так называемый рейд в логово оккупантов в Белгородской области и нанесли врагу немалые потери. Украинские бойцы заминировали дорогу, куда должны были ехать россияне.

Об этом сообщили в ГУР МО Украины и опубликовали соответствующее видео.

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В ведомстве рассказали, что воины ГУР "реализовали комплекс специальных действий" в связи с участившимися случаями диверсий со стороны россиян и ради защиты гражданских украинцев, проживающих в громадах вблизи государственной границы и страдающих от атак агрессора.

Разведчики узнали, что на российских позициях в Грайворонском районе Белгородской области высшее руководство оккупационной армии РФ запланировало проверку из-за недовольства и жалобы тамошнего личного состава плохими условиями службы.

"Перед приездом московских "ревизоров" рядовые захватчики засуетились ― стали проводить активные инженерные работы. Чтобы нанести врагу потери и ухудшить его морально-психологическое состояние, спецназначители ГУР МО Украины спланировали и осуществили спецоперацию", — говорится в сообщении.

Так, украинские бойцы заминировали единственную дорогу, по которой передвигались захватчики на указанном участке, а также атаковали российский взводный опорный пункт.

"В результате огневого налета с применением стрелкового оружия и минометов, а также подрыва на украинских минах враг понес потери. Количество ликвидированных и раненых оккупантов уточняется", — подчеркнули в ГУР.

Напомним, на Донецком направлении операторы ССО уничтожили три вражеских зенитных ракетных комплекса "Бук-М2" за неделю. Кроме того, военным удалось зафиксировать меткие удары на видео.