В ГУР показали кадри спецоперації у Бєлгородській області

Військові ГУР мінують дорогу окупантів. Фото: скриншот з відео

Нещодавно спецпризначенці Головного управління розвідки здійснили так званий рейд в лігво окупантів у Бєлгородській області та завдали ворогу чималих втрат. Українські бійці замінували дорогу, кудою мали їхати росіяни.

Про це повідомили в ГУР МО України та опублікували відповідне відео.

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У відомстві розповіли, що воїни ГУР "реалізували комплекс спеціальних дій" внаслыдок почастішання випадків диверсій з боку росіян й заради захисту цивільних українців, які проживають у громадах поблизу державного кордону та страждають від атак агресора.

Розвідники дізналися, що на російських позиціях у Грайворонському районі Бєлгородської області вище керівництво окупаційної армії РФ запланувало перевірку через невдоволення й скарги тамтешнього особового складу кепськими умовами служби.

"Перед приїздом московських "ревізорів" рядові загарбники заметушились ― стали проводити активні інженерні роботи. Аби завдати ворогу втрат та погіршити його морально-психологічний стан, спецпризначенці ГУР МО України спланували та здійснили спецоперацію", — йдеться у повідомленні.

Так, українські бійці замінували єдину дорогу, якою пересувались загарбники на зазначеный ділянці, а також атакували російський взводний опорний пункт.

"Внаслідок вогневого нальоту із застосуванням стрілецької зброї та мінометів, а також підриву на українських мінах, ворог зазнав втрат. Кількість ліквідованих та поранених окупантів уточнюється", — підкреслили в ГУР.

Нагадаємо, на Донецькому напрямку оператори ССО знищили три ворожих зенітних ракетних комплекси "Бук-М2" за тиждень. Крім того, військовим вдалося зафіксувати влучні удари на відео.