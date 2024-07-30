Удар по российскому аэродрому – в ГУР рассказали о последствиях

Представитель ГУР Андрей Юсов. Фото иллюстративное: РБК-Украина

Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов рассказал, что во время удара по аэродрому "Оленья" в России были повреждены сразу два бомбардировщика Ту-22М3. Он добавил, что ремонт этих самолетов займет не менее нескольких месяцев.

Об этом Юсов сообщил в комментарии Радио Свобода во вторник, 30 июля.

Читайте также:

Уничтожение вражеских самолетов

Представитель ГУР отметил, что речь идет о "взрыве над расположением самолетов" и "определенных повреждениях" бортов.

По его словам, ремонт этих самолетов может занять у российских захватчиков несколько месяцев. Кроме того, при атаке на аэродроме не сработала воздушная тревога. Причастность Украины к этой атаке он "не подтверждает и не опровергает".

Сегодня утром российская служба Радио Свобода опубликовала спутниковые снимки, которые, по мнению журналистов, "показывают отсутствие следов украинского удара по базе стратегической авиации".

В свою очередь Юсов отметил, что спутниковые снимки — "не единственный источник информации, на который следует опираться", а эта информация "подтверждена из разных источников".

Напомним, украинские дроны минувшей ночью атаковали три военных аэродрома на территории России. Также под удар беспилотников попал один из нефтеперерабатывающих заводов страны-агрессора.

Ранее мы писали, что при подготовке к ремонту технологического оборудования на крупнейшем газовом месторождении "Роснефти" в Ямало-Ненецком автономном округе произошла детонация газовоздушной смеси. В результате взрыва погиб один человек, еще семеро получили травмы.