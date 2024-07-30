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В ГУР розкрили подробиці удару по російських бомбардувальниках на аеродромі "Оленья"

30 липня 2024 20:07
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Удар по російському аеродрому — в ГУР розповіли про наслідки
Представник ГУР Андрій Юсов. Фото ілюстративне: РБК-Україна
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов розповів, що під час удару по аеродрому "Оленья" в Росії було пошкоджено одразу два бомбардувальники Ту-22М3. Він додав, що ремонт цих літаків триватиме щонайменше кілька місяців.

Про це Юсов повідомив у коментарі Радіо Свобода у вівторок, 30 липня.

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Представник ГУР зазначив, що йдеться про "вибух над розташуванням літаків" і "певні пошкодження" бортів.

За його словами, ремонт цих літаків може тривати у російських загарбників декілька місяців. Крім того, під час атаки на аеродромі не спрацювала повітряна тривога. Причетність України до цієї атаки він "не підтверджує і не спростовує". 

Сьогодні вранці російська служба Радіо Свобода опублікувала супутникові знімки, які, на думку журналістів, "показують відсутність слідів українського удару по базі стратегічної авіації".

Своєю чергою Юсов зазначив, що супутникові знімки — "не єдине джерело інформації, на яке варто спиратися", а ця інформація "підтверджена з різних джерел".

Нагадаємо, українські дрони минулої ночі атакували три військових аеродроми на території Росії. Також під удар безпілотників потрапив один з нафтопереробних заводів країни-агресорки.

Раніше ми писали, що під час підготовки до ремонту технологічного обладнання на найбільшому газовому родовищі "Роснєфті" в Ямало-Ненецькому автономному окрузі сталася детонація газоповітряної суміші. Внаслідок вибуху загинула одна особа, ще семеро отримали травми.

Україна літаки війна в Україні ГУР Росія атака

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