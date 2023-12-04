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В ГУР рассказали, как чувствует себя жена Буданова после отравления

4 декабря 2023 21:21
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В ГУР рассказали, как чувствует себя жена Буданова после отравления
Марианна Буданова. Фото: Партия Удар
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Главном управлении разведки рассказали, как чувствует себя жена Буданова Марианна после отравления. Благодаря своевременному вмешательству удалось избежать самого плохого.

Об этом рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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"Пройден курс лечения в украинской клинике. Благодаря тому, что вовремя обратились и отреагировали и профессиональности украинских врачей, сейчас все хорошо. Но в дальнейшем будет продолжен медицинский надзор и регулярные обследования. Это длительный процесс", — сообщил представитель ГУР МО в эфире телемарафона.

По его словам, расследование продолжается. Им занимаются подразделения по собственной безопасности ГУР.

Ранее мы рассказывали, что жену руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами. В настоящее время она находится под пристальным наблюдением врачей.

Напомним, что ранее появлялась информация о том, что Марианну Буданову отравили ртутью. Впоследствии Андрей Юсов подтвердил такую информацию.

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