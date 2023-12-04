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В ГУР розповіли, як почувається дружина Буданова після отруєння

4 грудня 2023 21:21
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В ГУР розповіли, як почувається дружина Буданова після отруєння
Маріанна Буданова. Фото: Партія Удар
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Головному управлінні розвідки розповіли, як почувається дружина Буданова Маріанна після отруєння. Завдяки вчасному втручанню вдалося уникнути найгіршого.

Про це розповів представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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"Пройдений курс лікування в українській клініці. Завдяки тому, що вчасно звернулися і відреагували, і професійності українських лікарів, зараз все добре. Але в подальшому буде продовжений медичний нагляд і регулярні обстеження. Це тривалий процес",— повідомив представник ГУР МО в ефірі телемарафону.

За його словами, розслідування наразі триває. Ним займаються підрозділи власної безпеки ГУР. 

Раніше ми розповідали, що дружину керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова Маріанну отруїли важкими металами. Наразі вона перебуває під пильним наглядом лікарів.

Нагадаємо, що раніше з'являлася інформація про те, що Маріанну Буданову отруїли ртуттю. Згодом Андрій Юсов підтвердив таку інформацію. 

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