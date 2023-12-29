Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В ГУР рассказали, как россияне "планируют" расколоть украинское общество arrow

В ГУР рассказали, как россияне "планируют" расколоть украинское общество

29 декабря 2023 14:17
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В ГУР рассказали, как россияне "планируют" расколоть украинское общество
Митинг в поддержку Украины. Фото: Фото: Ульяна Сторощук
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В целях достижения своих целей Россия пытается разрушить единство внутри Украины. Это делается путём провоцирования региональных конфликтов.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

Читайте также:

Россия пытается расколоть Украину

"Приближенные к кремлю аналитики подготовили предложения высшему военно-политическому руководству государства-агрессора России для более "эффективного" продолжения войны против Украины в 2024 году", — говорится в сообщении.

Одной из ключевых проблем для российского политического и военного руководства является общественный консенсус и стабильность Украины, несмотря на появление внутриполитических противоречий.

В Кремле также прекрасно отдают себе отчет, что массовых акций протеста в Украине не будет, а потому разрушить единство внутри Украины предлагают путем проведения нескольких подрывных кампаний параллельно с продолжением боевых действий.

Что "придумали" российские "аналитики"

Среди ключевых целей указанных мер:

  • дискредитация процесса мобилизации;
  • содействие масштабному оттоку населения из Украины;
  • инспирация расколов по региональному принципу.

Кремлевские аналитики также представили несколько нарративов для предстоящей взрывной работы:

  • "Юго-восток воюет за интересы бандеровцев";
  • "Галиция без сепаратистов уже давно вступила бы в ЕС";
  • "В Киеве не мобилизуют ― все гуляют и веселятся".

Кроме того, кремлевские "аналитики" считают, что внутри Украины не осталось политических сил, способных изменить вектор развития государства. Также они отмечают, что количество сиспатиков России в нашей стране безнадежно снизилось.

Ранее мы сообщали, что российские кафиры жалуются на ненависть со стороны гражданского населения Украины. Этим они подтверждают факт неоправданных боевых действий России на территории Украины, принесения боли и страданий украинскому народу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

16 декабря 2023

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

15 декабря 2023

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

15 декабря 2023

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

15 декабря 2023
Новость с фото

16:34 С глубин океана возле Антарктиды подняли неизвестное существо, похожее на инопланетное

Актуальное по теме