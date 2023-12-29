В ГУР рассказали, как россияне "планируют" расколоть украинское общество

Митинг в поддержку Украины. Фото: Фото: Ульяна Сторощук

В целях достижения своих целей Россия пытается разрушить единство внутри Украины. Это делается путём провоцирования региональных конфликтов.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

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"Приближенные к кремлю аналитики подготовили предложения высшему военно-политическому руководству государства-агрессора России для более "эффективного" продолжения войны против Украины в 2024 году", — говорится в сообщении.



Одной из ключевых проблем для российского политического и военного руководства является общественный консенсус и стабильность Украины, несмотря на появление внутриполитических противоречий.



В Кремле также прекрасно отдают себе отчет, что массовых акций протеста в Украине не будет, а потому разрушить единство внутри Украины предлагают путем проведения нескольких подрывных кампаний параллельно с продолжением боевых действий.

Что "придумали" российские "аналитики"

Среди ключевых целей указанных мер:

дискредитация процесса мобилизации;

содействие масштабному оттоку населения из Украины;

инспирация расколов по региональному принципу.

Кремлевские аналитики также представили несколько нарративов для предстоящей взрывной работы:

"Юго-восток воюет за интересы бандеровцев";

"Галиция без сепаратистов уже давно вступила бы в ЕС";

"В Киеве не мобилизуют ― все гуляют и веселятся".

Кроме того, кремлевские "аналитики" считают, что внутри Украины не осталось политических сил, способных изменить вектор развития государства. Также они отмечают, что количество сиспатиков России в нашей стране безнадежно снизилось.

Ранее мы сообщали, что российские кафиры жалуются на ненависть со стороны гражданского населения Украины. Этим они подтверждают факт неоправданных боевых действий России на территории Украины, принесения боли и страданий украинскому народу.