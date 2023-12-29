В ГУР розповіли, як росіяни "планують" розколоти українське суспільство
Задля досягнення своїх цілей Росія намагається зруйнувати єдність всередині України. Це робиться шляхом провокування регіональних конфліктів.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.
Росія намагається розколоти Україну
"Наближені до кремля аналітики підготували пропозиції вищому військово-політичному керівництву держави-агресора Росії для "ефективнішого" продовження війни проти України у 2024 році", — говориться у повідомленні.
Однією з ключових проблем для російського політичного і військового керівництва є суспільний консенсус та стабільність України, попри нібито появу внутрішньополітичних суперечностей.
У Кремлі також чудово усвідомлюють, що масових акцій протесту в Україні не буде, а тому зруйнувати єдність всередині України пропонують шляхом проведення декількох підривних кампаній паралельно із продовженням бойових дій.
Що "придумали" російські "аналітики"
Серед ключових цілей вказаних заходів:
- дискредитація процесу мобілізації;
- сприяння масштабному відтоку населення з України;
- інспірація розколів за регіональним принципом.
Кремлівські аналітики також представили кілька наративів для майбутньої підривної роботи:
- "Юґо-восток воюєт за інтєрєси бандеровцев";
- "Ґаліция без сєпаратістов уже давно вступіла би в ЄС";
- "В Кієвє нє мобілізіруют ― все ґуляют і вєсєлятся".
Окрім того, кремлівські "аналітики" вважають, що всередині України не залишилось політичних сил, здатних змінити вектор розвитку держави. Також вони відзначають, що кількість симпатиків Росії в нашій країні безнадійно знизилася.
Раніше ми повідомляли, що російські окупанти скаржаться на ненависть з боку цивільного населення України. Цим самим вони підтверджують факт невиправдних бойових дій Росії на території України, принесення болю та страждань українському народу.
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