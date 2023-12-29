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В ГУР розповіли, як росіяни "планують" розколоти українське суспільство

29 грудня 2023 14:17
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В ГУР розповіли, як росіяни "планують" розколоти українське суспільство
Мітинг у підтримку України. Фото: Фото: Уляна Сторощук
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Задля досягнення своїх цілей Росія намагається зруйнувати єдність всередині України. Це робиться шляхом провокування регіональних конфліктів.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.

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"Наближені до кремля аналітики підготували пропозиції вищому військово-політичному керівництву держави-агресора Росії для "ефективнішого" продовження війни проти України у 2024 році", — говориться у повідомленні.
 
Однією з ключових проблем для російського політичного і військового керівництва є суспільний консенсус та стабільність України, попри нібито появу внутрішньополітичних суперечностей.
 
У Кремлі також чудово усвідомлюють, що масових акцій протесту в Україні не буде, а тому зруйнувати єдність всередині України пропонують шляхом проведення декількох підривних кампаній паралельно із продовженням бойових дій.

Що "придумали" російські "аналітики"

Серед ключових цілей вказаних заходів:

  • дискредитація процесу мобілізації;
  • сприяння масштабному відтоку населення з України;
  • інспірація розколів за регіональним принципом.

Кремлівські аналітики також представили кілька наративів для майбутньої підривної роботи:

  • "Юґо-восток воюєт за інтєрєси бандеровцев";
  • "Ґаліция без сєпаратістов уже давно вступіла би в ЄС";
  • "В Кієвє нє мобілізіруют ― все ґуляют і вєсєлятся".

Окрім того, кремлівські "аналітики" вважають, що всередині України не залишилось політичних сил, здатних змінити вектор розвитку держави. Також вони відзначають, що кількість симпатиків Росії в нашій країні безнадійно знизилася.

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти скаржаться на ненависть з боку цивільного населення України. Цим самим вони підтверджують факт невиправдних бойових дій Росії на території України, принесення болю та страждань українському народу. 

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